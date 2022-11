Identificado homem morto em acidente na BR 343 entre Altos e Teresina

Um empresário identificado como Joel Amorim, 39 anos, é a vítima fatal do acidente ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (18/11) na BR 343, entre Altos e Teresina. O homem teve morte imediata após grave colisão entre três veículos e ainda não havia sido identificado.

Em nova atualização, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou a dinâmica do acidente. O levantamento deu conta que o empresário seguia no sentido Teresina/Altos quando perdeu o controle do veículo, um carro modelo Creta, e invadiu a pista contrária. Um caminhão que trafegava na via colidiu frontalmente com o veículo.

Foto: Otávio Neto / O Dia

A PRF explicou que após a primeira colisão, o caminhão também perdeu o controle e colidiu na parte traseira de uma modelo S10 que seguia logo atrás do carro de Joel Amorim. O motorista da S10 também perdeu o controle, o carro capotou e parou fora da rodovia. Os demais envolvidos saíram ilesos.

RESGATE DO CORPO

O carro do empresário ficou totalmente destruído, e a vítima ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo dos destroços. O trânsito ficou lento no local. A PRF controlou o tráfego até a liberação das duas faixas da via.

