Idosa é tirada a força de veículo por bandidos na zona Leste

Uma idosa não identificada foi vítima de assalto nesta segunda-feira (08), em uma clínica localizada na avenida Vilmary, no bairro Jóquei, zona Leste de Teresina. A vítima estava dentro do carro estacionado quando foi tirada a força do veículo por dois bandidos.



Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos param o veículo atrás de dois carros estacionados na clínica. Dois homens descem e abordam os motoristas dos carros estacionados. A idosa ainda tenta dar a ré, mas em seguida para o carro e é tirada a força pelos bandidos. Durante a ação, o outro motorista abordado pelos criminosos consegue fazer uma manobra e fugir. O veículo da idosa, um carro do modelo Corolla e pertences pessoais da vítima foram levados pelos bandidos. De acordo com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, o major Marcos, o veículo da vítima foi encontrado na região do bairro Buenos Aires. Contudo, até o momento, ninguém foi preso.

