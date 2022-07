Idosa morre após sacar de carro em acidente na BR 316, em Timon

Uma idosa identificada apenas como Maria da Natividade, de 70 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (27/07) após um acidente da BR 316, no município de Timon-MA. A vítima sacou fora de um veículo modelo Fiat Strada em que ela trafega como passageira depois do carro perder o controle e capotar.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido quando se deparou com uma carreta no sentido contrário. O condutor teria tentado retornar para sua faixa, mas acabou perdendo o controle e descendo o aterro da rodovia.

Foto: Jailson Soares / O Dia

O Corpo de Bombeiro do Maranhão foi acionado para o resgate e constatou que três pessoas estavam no carro no momento do acidente e que a idosa já se encontrava sem vida. As outras duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para uma unidade de saúde.

“Podemos dizer que o carro foi de um lado para o outro da pista por conta da frenagem na pista, mas os detalhes só a perícia vai poder dizer”, declarou o tenente João Lucas, do Corpo de Bombeiros. A família volta de uma comunidade rural para a cidade de Timon.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Foto: Jailson Soares / O Dia



