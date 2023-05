Idoso de 62 anos é assassinado a tiros na Vila Irmã Dulce

A noite foi violenta na zona Sul de Teresina, onde a Polícia Militar registrou a ocorrência de uma morte. O homicídio aconteceu na Vila Irmã Dulce. A vítima é um idoso de 62 anos identificado como Lindomar Teixeira. Ele foi assassinado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo enquanto trafegava pela via pública.



Leia também: Acusado de matar homem por ciúmes da esposa é condenado a 16 anos de prisão no Piauí



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia





De acordo com o relatório da ocorrência do 17º BPM, Lindomar estava em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos suspeitos, que já chegaram atirando. A princípio, nada de valor material da vítima teria sido levado. Lindomar faleceu ainda no local antes mesmo da chegada do socorro.

A PM não soube informar o que teria motivado o crime e nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada até o momento. O IML esteve no local para remover o corpo de Lindomar, assim como peritos da Polícia Civil. O caso seguirá sob investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no