Idoso de 70 anos é preso em José de Freitas suspeito de estuprar criança

Um idoso de 70 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira (27) no município de José de Freitas. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos de idade. A prisão aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com o delegado André Moreno, titular da delegacia de José de Freitas, o crime aconteceu no ano de 2017, quando a vítima foi abusada no interior da residência do acusado.

Foto: Divulgação / PC

“Há informações de que esse senhor teria abusado de uma menina de 10 anos no interior de sua casa. E saindo uma decisão judicial semana passada, demos cumprimento no dia de hoje. Trata-se de um caso que já está fechado”, disse André Moreno.

OUTRO CASO

Um homem de 29 anos, que também não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda em José de Freitas por suposto estupro contra sua enteada. O crime já acontecia há vários anos. A investigação apontou que a vítima que possui atualmente 13 anos era abusada desde os 10.

