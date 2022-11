Idoso é preso em Parnaíba 10 anos depois de suposta violência sexual

Um idoso de 61 anos foi preso nessa quarta-feira (16/11) no município de Parnaíba, no Litoral do Piauí. A prisão aconteceu 10 anos depois de supostamente o suspeito abusar sexualmente de uma criança na cidade de Camocim, no Ceará.

“O servidor público aposentado de 61 anos foi acusado de abusar sexualmente de uma criança na cidade de Camocim/CE, em 2012. Com a decretação da prisão preventiva, passou a residir na cidade de Parnaíba/PI”, informou a Polícia Federal através de nota a imprensa.

Foto: Divulgação

A prisão foi resultado de um trabalho em conjunto da Delegacia de Polícia Federal em Parnaíba/PI e do 2° Batalhão da Polícia Militar/PI. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara da Comarca De Camocim e o preso foi recolhido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

HOMEM PRESO EM BOM PRINCÍPIO

Um homem de 32 anos acusado de abusar sexualmente de uma criança na cidade de Parnaíba/PI, em 2014, também foi preso nesta quarta-feira (16/11/22) em cumprimento a mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba/PI.

Segundo a PF, o homem é acusado de estupro de vulnerável, no povoado de São Miguel, na zona rural de Bom Princípio/PI. A prisão foi um trabalho em conjunto da Delegacia de Polícia Federal em Parnaíba/PI e do Grupamento da Polícia Militar de Bom Princípio/PI.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no