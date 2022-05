Idoso é suspeito de estuprar bebê de 1 ano e 11 meses em Curralinhos

Um idoso de 69 anos que não teve o nome divulgado foi preso na tarde desta sexta-feira (29/04) no município de Curralinhos, Centro-Norte do Piauí, suspeito de estuprar um bebê de 1 ano e 11 meses. O homem é vizinho da família da vítima e foi levado pela Polícia Militar para a Central de Flagrante, em Teresina.

Os familiares relataram ao Grupamento da Polícia Militar da cidade que o bebê estava na sala de casa com outra criança no momento que o suspeito chegou à residência. O idoso teria aproveitado a saída da mãe do bebê para a cozinha e cometido o crime.

Foto: Reprodução

A família ouviu o choro da vítima, e o idoso tentou fugir, mas foi contido por vizinhos até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. Já o bebê foi levado para a realização de exames que irão compor o inquérito do caso.

Estupro em Teresina

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) investiga um estupro contra uma crianças de 9 anos. O crime teria sido praticado por um professor da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no loteamento São Francisco, região da Vila Palitolândia, onde a criança estuda. O estupro teria ocorrido no banheiro da unidade. O suspeito ainda não foi preso e o processo segue em segredo de Justiça.

