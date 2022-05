Idoso morre após ser atropelado na BR 343, em Parnaíba

Um idoso de 84 anos morreu após ser atropelado nesta segunda-feira (02/05) na BR 343, no município de Parnaíba, no litoral do Piauí. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas já encontrou o idoso sem vida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um jovem de 24 anos seguia pilotando uma moto pela rodovia no momento que o idoso entrou na via inesperadamente. O motoqueiro não conseguiu desviar para evitar a colisão. A PRF divulgou que o idoso caminhava pelo acostamento da via.

Com a colisão, o idoso faleceu no local e o piloto da moto sofreu ferimento graves e foi encaminhado para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde. O veículo foi removido por populares e não foi encontrado pelos agentes da PRF.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF