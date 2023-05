Incêndio de grandes proporções destrói depósito de plásticos no Centro de Teresina

Nas primeiras horas desta quarta-feira (03), por volta das 2h30, bombeiros militares do Piauí foram acionados para atenderem a ocorrência de um incêndio de grandes proporções em um depósito de plásticos na rua Firmino Pires, Centro de Teresina. A informação foi confirmada ao Portalodia.com pelo tenente João Lucas, do Corpo de Bombeiros de Timon.

Conforme o apurado, populares das imediações do incidente se deparam com altas labaredas e intensa fumaça saindo do estabelecimento comercial. O Corpo do Bombeiros do Piauí foi imediatamente acionado para atender a ocorrência, que solicitou apoio da guarnição do município de Timon.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Timon, um problema na rede elétrica do depósito de plásticos pode ter ocasionado o incêndio. Ele disse ainda que só a devida perícia técnica poderá apontar os reais motivos para o incêndio.

“Na maioria das vezes é um curto circuito, porque já são prédios muito antigos e pode ter sido algum curto circuito. Porém, só a perícia técnica é quem poderá informar [as causas do incêndio]”, disse

Pelo fato de que no local havia uma grande quantidade de produtos plásticos, o incêndio se alastrou de forma rápida. O tenente pontuou ainda que o incêndio foi contido por volta das 5h30 da manhã de hoje (03) e que não houveram feridos.

“Não haviam pessoas dentro e a loja estava fechada [...]. Por volta das 3h30 foi acionado o apoio do Corpo de Bombeiros de Timon, ocorrência foi encerrada e o fogo controlado por volta das 5h30 da manhã”, finalizou.

