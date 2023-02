Injúria racial: Piauiense é presa na Bahia após chamar ambulante de “macaco”

Uma mulher piauiense, de identidade não revelada, foi presa por injúria racial por policiais civis na Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil baiana ela estava em um bloco carnavalesco nesta terça-feira (21), no circuito Dodô, quando foi detida por chamar um vendedor ambulante de "macaco". O auto de prisão em flagrante foi lavrado no Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), localizado no Shopping Barra em Salvador.

(Foto: Divulgação / PC-BA)

A mulher é de Teresina. "A mulher foi apresentada por investigadores do Posto Policial Integrado (PPI) logo após as ofensas", explicou a titular da Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid), delegada Ana Cristina de Carvalho, que estava de plantão no momento do flagrante.

Em janeiro deste ano, o crime de injúria racial (ofensa por raça, cor, etnia, religião ou origem) foi equiparado ao de racismo, passando a ser imprescritível e inafiançável, com pena de reclusão e multa. A mulher está sendo ouvida na unidade e posteriormente ficará custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Polícia Civil da Bahia