Insumos para cigarros eletrônicos são apreendidos dentro de ônibus no Piauí

Um total de 50 refis de essência utilizada em cigarros eletrônicos foram descobertos no momento que eram transportado em um ônibus na BR 135, no município de Bom Jesus, no Sul do Piauí. O flagrante aconteceu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com os agentes, o material contrabandeado estava dentro de uma caixa e foi localizado durante busca realizada no porta bagagem superior do ônibus. “O motorista foi indagado a respeito da propriedade do volume, ele respondeu que era uma encomenda de um cliente que reside em Oeiras”, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

A comercialização do dispositivo eletrônico é proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e entidade, como a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (ABPT) já emitiram Carta Aberta lembrando sobre os riscos dos cigarros eletrônicos.

No veículo, foram localizados ainda três comprimidos de Anfetaminas, conhecido como "Rebite", e que inibe o sono, e quatro papelotes de maconha. A abordagem contou ainda com a Força Tática da Polícia Militar e um cão farejador.

O motorista foi Delegacia de Polícia Civil de Bom Jesus/PI e pode ser autuado por Porte de Droga para Consumo Próprio e Contrabando

Com informações da PF