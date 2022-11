Integrante de facção acusado de matar motoboy com 19 tiros vai a júri popular

A juíza Maria Zilnar Coutinho Leal, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, que tem como marcou para o dia 14 de dezembro o julgamento de Matheus dos Santos Nascimento, conhecido como Jubileu, acusado de matar o motoboy Rafael Costa Pereira Luz com 19 tiros em frente a uma hamburgueria no bairro Mocambinho, na zona Norte de Teresina. O crime aconteceu no dia 04 de agosto de 2021.

Segundo a denúncia, a vítima estava em frente à hamburgueria quando foi surpreendida pelos atiradores. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que uma motocicleta chega ao local, conduzida por uma pessoa ainda não identificada, e tendo como garupa Matheus dos Santos Nascimento. Jubileu teria então descido da motocicleta e iniciado os disparos contra a vítima.

Rafael Costa Pereira Luz. Foto: Arquivo pessoal

Em seguida, um segundo atirador, identificado apenas como André, chegou ao local em outra motocicleta e também efetuou disparos contra a vítima, que já estava no chão. Antes de deixar o local, Jubileu ainda retornou ao local onde a vítima estava caída e efetuou mais disparos contra Rafael. O motoboy foi atingido por 19 disparos ao todo.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e, antes de ir a óbito, apontou Jubileu como sendo um dos atiradores. Os três envolvidos, por sua vez, deixaram a cena do crime nas duas motocicletas, levando consigo as armas utilizadas no crime.



A investigação policial apontou que o homicídio teria sido motivado por rixa entre duas facções criminosas, porque, segundo consta dos autos, Jubileu integra a facção Bonde dos 40, enquanto a vítima era integrante do PCC.

Jubileu será julgado pelo crime de homicídio qualificado mediante promessa de recompensa, por outro motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

