Irmãos morrem em acidente na BR 343 a caminho de comemoração do Dia das Mães

Dois irmãos morreram em um acidente com motocicleta no sábado (07) quando viajavam para comemorar o Dia das Mães, na BR 343, entre as cidades de Altos e Campo Maior. As vítimas foram identificas como Wellington Oliveira, de 22 anos, e Daniela Oliveira, de 24 anos.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 19h30. Eles trefegavam pela BR 343 quando colidiram contra um jumento que estava na rodovia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A PRF informou que os jovens estavam indo para o município de Sigefredo Pacheco, onde passariam o Dia das Mães. A causa do acidente foi a presença de animal na pista.

“Eles estavam trafegando sentindo campo maior quando atropelou o animal, um jumento que estava na rodovia. Os dois ocupantes caíram da motocicleta e morrem no local. A motocicleta tombou junto com as vítimas”, informou o inspetor Leandro Caldas.

Após o acidente, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção dos corpos.

