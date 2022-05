Irmãos morrem após atropelarem animal na Br-343, em Altos

Um casal morreu após um grave acidente ocorrido na noite do último sábado (07), na cidade de Altos. As vítimas, um rapaz de 23 anos e uma mulher ainda não identificada seriam irmãos e trafegavam em uma motocicleta, Honda CG 160 Fan Preta, na altura do km 298 da Br-343, quando colidiram violentamente contra um animal que atravessava a pista. Após o choque os dois ocupantes caíram na via e faleceram ainda no local.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal outro acidente ainda ocorreu no mesmo local após uma motocicleta atingir o veículo do primeiro acidente. De acordo com o órgão o motociclista do segundo acidente sofreu apenas ferimentos leves.

FOTO: Ascom PRF

