Irmãos que utilizavam fardas da Polícia Civil para praticar crimes são presos em Teresina

A Polícia Civil do Piauí efetuou, nesta segunda-feira (26), a prisão de dois irmãos que utilizavam fardamento da Polícia Civil para praticar crimes. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela comarca do município de Altos.

Os bandidos, identificados como José Luan Vasconcelos Cirqueira e José Lucas Vasconcelos Cirqueira, faziam parte de um grupo criminoso responsável por uma série de roubos em Altos.



(Foto: Divulgação/Greco)

De acordo com o delegado Tales Gomes, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), alguns integrantes do grupo já haviam sido presos e a investigação prosseguiu até que os dois irmãos fossem localizados nos bairros Novo Horizonte e Taboca do Pau Ferrado. “Em abril, nós prendemos parte do grupo e apreendemos fardamentos da polícia e vários objetos roubados dentro de uma residência. Eles se passavam por policiais e empresários na cidade de Altos e praticavam os roubos. Alguns fugiram para Teresina, todos os investigados têm residência na capital”, explica o delegado.

(Foto: Divulgação/Greco)

Dentre os objetos apreendidos pela polícia nas residências dos irmãos, foram encontrados dinheiro estrangeiro, como euro e dólar, caixa do som subtraída em arrombamento de veículo, bloqueadores de alarme de carro, armas de fogo, dentre outros.

Ainda segundo o delegado Tales Gomes, os irmãos estão sob a presença de advogados e negam a autoria dos crimes. Durante esta semana, os criminosos serão interrogados.



Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TV