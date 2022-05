Jogadora do Picos morre em acidente de moto entre o Piauí e Pernambuco

A jogadora das Abelhas Rainha do time do Picos, Thainá Sousa, 21 anos, faleceu durante um grave acidente nesse domingo (29/05) entre os municípios de Simões/PI e Araripina/PE. A atleta natural do vizinho estado do Pernambuco treinava no clube piauiense que vai disputar o Campeonato Piauiense no segundo semestre.

Thainá seguia como passageira em uma moto que era conduzida por um primo. Em uma curva da rodovia que liga os dois estados, o jovem perdeu o controle e os dois caíram. As vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas para uma unidade hospitalar da cidade de Araripina. A atleta, contudo, não resistiu e faleceu.

Foto: Reprodução / Picos

Nas redes sociais, o Picos comunicou o falecimento da jogadora e lamentou a perda. O clube classificou a morte como terrível. Thainá era cotada para assumir a titularidade da lateral-direita do elenco do Estadual.

“É terrível a dor de perder uma colega de equipe. Nosso time também se solidariza e deseja que Deus conforte toda a família e amigos dela, que sempre foi uma pessoa determinada e amável. Descanse em paz, Thainá”, disse o time através de postagem.

