Jovem de 22 anos é presa por tráfico de drogas na zona Sul de Teresina

Uma jovem de 22 anos, identificada apenas com as iniciais B. S. S, foi presa nesta quarta-feira (17), acusada de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu no bairro Tabuleta, zona Sul de Teresina.

(Foto: Divulgação/SSP)

De acordo com relatório da Força Tarefa do 3º Departamento de Polícia, foram apreendidos 06 porções de maconha, um notebook e R$ 289 em dinheiro.

A jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Teresina para os procedimentos consentâneos ao caso.



A abordagem foi uma ação integrada da polícia. “Ação valorosa de integração policial, visando o combate a indivíduos criminosos, maximizando a sensação de segurança da sociedade”, diz o relatório da Força Tarefa.



