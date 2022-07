Jovem é assassinado a tiros pelo próprio irmão na zona sul de Teresina

Um jovem de 24 anos, identificado como Rafael Castelo Branco, foi morto com diversos disparos de arma de fogo por volta das 2h da manhã desta sexta-feira (22), no Cidade Nova, bairro localizado na zona sul de Teresina. O próprio irmão da vítima, juntamente com outros quatros suspeitos, teriam efetuado os disparos.

(Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, os indivíduos invadiram a residência de Rafael e efetuaram os disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Após o crime, os atiradores fugiram do local.

Segundo informações dos familiares da vítima, Rafael tinha passagem pelo sistema prisional. A polícia acredita ainda que o crime tenha envolvimento de facções criminosas.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionada para remoção do corpo e o crime será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no