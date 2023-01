Jovem é executado a tiros por criminosos de bicicleta no São Joaquim

Gleydson Gomes dos Santos, de 23 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (03). O crime aconteceu em uma via pública próximo ao mercado do bairro São Joaquim, na Zona Norte de Teresina.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi executada com pelo menos sete tiros de arma de fogo. Gleydson dos Santos estava caminhando quando dois homens em uma bicicleta passaram atirando. Informações iniciais repassadas pela polícia são de que o homem teria envolvimento com o crime.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Socorristas do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados mas, quando chegaram, só atestaram a morte da vítima. A Polícia Militar foi acionada e ainda chegou a fazer buscas, mas não conseguiu encontrar nenhum dos suspeitos.

O corpo da vítima vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames e, posteriormente, ser liberado para a família. A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai investigar o caso.

