Jovem é executado com mais de 10 tiros na zona Norte de Teresina

Um jovem de 27 anos identificado como Márcio Lázaro da Silva foi morto com pelo menos 10 disparos de arma de fogo no início da tarde desta segunda-feira (06/06) na Vila Santo Afonso, no bairro Matadouro, na zona Norte de Teresina. O cenário do crime e a dinâmica da morte têm características de execução.

De acordo com o delegado Menando Pedro, titular do 7º Distrito Policial, explicou que a vítima vinha de um supermercado com a família no momento que foi seguido e executado por homens que trafegavam em um carro.

“A esposa dele estava vindo com a criança de Uber e ele estava vindo de moto. E quando chegaram aqui eles dispararam muitos tiros. A esposa dele viu de longe muitos tiros, mais de 10 tiros”, disse o delegado Menandro. O criminosos usaram uma arma .40 e fugiram sem levar pertences da vítima.

A inteligência da Polícia Civil levantou que o homem não tem passagens pela polícia e as informações preliminares não apontam que ele tivesse envolvimento com o mundo do crime. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com flash de Francisco Filho, O Dia Tv