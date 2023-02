Jovem morre ao colidir com ônibus na zona Norte de Teresina

Um jovem identificado como Ieldson Guilherme do Nascimento, 18 anos, morreu por volta das 6h30 desta terça-feira (21) após colidir com um ônibus de uma empresa concessionária do transporte coletivo de Teresina nas proximidades do Teatro do Boi, no bairro Matadouro, na zona Norte de Teresina.

Testemunhas que estavam no ônibus afirmaram que o jovem pilotava uma moto na contramão, sem capacete e colidiu frontalmente com o ônibus. A vítima, que apresentava sinais de embriaguez, sofreu forte pancada na cabeça e perdeu muito sangue.

Foto: Reprodução / WhatsAppp

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a ocorrência. Os socorristas ao chegaram no local, porém, constaram que o jovem já se encontrava sem vida. Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Bptran) isolou a área do acidente para que a perícia da Polícia Civil seja realizada. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

