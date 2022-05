Jovem pode ter sido baleado por engano no Torquato Neto

Um jovem identificado como Micael Fernandes, 21 anos, foi alvejado com disparos de arma de fogo neste sábado (23/04) no Residencial Torquato Neto, na zona Sul de Teresina. A vítima caminhava por uma calçada no momento que foi abordado por um motoqueiro que efetuou os tiros.

De acordo com informações do 17º Batalhão da Polícia Militar, o jovem pode ter sido baleado por engano. Testemunhas relataram aos policiais que o criminoso chegou a conversar com Micael e disse que ele teria realizado um furto.

Foto: Reprodução / redes sociais

Porém, moradores da região relataram que o jovem não tem envolvimento com a criminalidade e a polícia não identificou casos policias que envolvam seu nome.

Micael Fernandes foi socorrido com vida por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O suspeito do crime conseguiu fugir e ainda não foi identificado.

