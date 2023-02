Jovens são presas ao fazer compras com Pix falso em Teresina

Duas jovens foram presas nos municípios de Teresina e Piripiri nesta quinta-feira (9) depois que realizaram compras e apresentaram falsos comprovantes de Pix. As suspeitas do crime de estelionato virtual já haviam praticado uma compra no mês de janeiro em um estabelecimento e tentaram realizam novamente nesta quinta.

“No mês de janeiro desse ano as investigadas realizaram uma compra em uma loja em Teresina, enviando comprovante falso de pagamento via PIX. Ao tentar realizar uma nova compra na data de hoje, os funcionários da empresa desconfiaram que poderia se tratar de um crime em andamento e acionaram a Polícia Civil, que monitorou a entrega dos bens”, explicou a Polícia Civil.

Foto: O Dia

Uma das suspeitas foi localizada em um condomínio residencial na Avenida Ininga, zona Leste de Teresina. Durante ação que terminou na voz de prisão da jovemk, os policias descobriram que a segunda envolvida se encontrava no município de Piripiri, no Norte do Estado. A Secretaria de Segurança informou que fez contato com a Força Tarefa de Piripiri, que conseguiu efetuar a prisão da segunda suspeita.

A Secretaria de Segurança Pública alerta as demais empresas que tenham sido vítimas do golpe com o mesmo modo de agir, que procurem Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), para representar criminalmente.

