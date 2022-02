Justiça absolve PM do Maranhão acusado de atirar em mulher em Teresina

O policial militar do Estado do Maranhão, Wanderson Florêncio de Sousa, foi absolvido da acusação de tentativa de feminicídio a que respondia na justiça piauiense por ter atirado contra a jovem Larissa de Almeida Lima em crime cometido em novembro de 2018. O julgamento ocorreu no último dia 09 de fevereiro no Fórum Criminal de Teresina. O PM foi inocentado por maioria dos votos do Conselho de Sentença e a justiça já expediu seu mandado de soltura.



A sessão de julgamento do Tribunal Popular do Júri foi presidida pela juíza Maria Zilnar Coutinho. De acordo com a decisão final, “reconheceu o Conselho de Sentença a materialidade e a autoria do delito que é atribuída ao acusado. O Conselho também decidiu que “o acusado, ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, deu início à execução de crime de homicídio, que não se consumou por motivos alheios à sua vontade”. No entanto, por maioria dos votos, Wanderson Florêncio foi inocentado.

O policial militar do Maranhão estava preso desde dezembro de 2018, quando foi capturado em uma operação da Delegacia de Feminicídio de Teresina, que deu cumprimento a três mandados. Ele estava detido em caráter preventivo pela tentativa de assassinato ocorrida um mês antes. Na ocasião do crime, a vítima, Larissa de Almeida Lima, estava em um bar na zona Norte de Teresina, acompanhada de uma amiga.



Julgamento ocorreu no Fórum Criminal de Teresina - Foto: O Dia

Elas teriam tentado chamar um mototáxi para ir para outro estabelecimento, mas não conseguiram nenhuma corrida. A vítima, ao prestar depoimento no Tribunal do Júri, disse que pediu carona a Wanderson, que também estava no bar. No caminho para o outro local, o PM parou o carro dizendo que havia dado efeito e sacou a arma, apontando para as jovens.

Gravemente ferida, Larissa foi socorrida e encaminhada ao HUT.

Ao prestar depoimento, Wanderson Florêncio afirmou que parou o carro para que uma das meninas pudesse fazer xixi e que Larissa conversou com o motorista de um outro veículo que apareceu no local e depois saiu. O PM relatou que, minutos depois quando Larissa retornou, um homem apareceu armado e tentou atirar contra o PM, momento em que houve uma troca de tiros.

Com a absolvição, a justiça determinou expedição do alvará de soltura de Wanderson Florêncio bem como a devolução do aparelho celular dele e demais vens no prazo de 90 dias.

