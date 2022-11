Justiça decide manter preso acusado de estuprar criança de 6 anos em Campo Maior

Uma criança de 6 anos gravou o próprio estupro cometido por um parente, de identidade não revelada, na cidade de Campo Maior, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Civil, a menina estava na posse de um aparelho celular e conseguiu filmar a violência sexual. Os familiares tiveram acesso ao vídeo e procuraram a Delegacia do município.

“Nós, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos prender em flagrante o agressor. A Polícia encaminhou a vítima para o Samvis, para o exame de corpo de delito e para o acompanhamento multidisciplinar. Foi feita a representação criminal e pedida a prisão preventiva. E na audiência de Custódia foi decidida por manter a prisão preventiva dele”, informou a Polícia.

O autor foi encaminhado para o sistema prisional. No prazo legal de 10 dias, a Polícia Civil deve finalizar o inquérito, para ser encaminhado à Justiça.

