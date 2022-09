Justiça nega habeas corpus a acusado de matar grávida e retirar feto em Teresina

A 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) negou o pedido de Habeas Corpus para reverter a ordem de prisão contra Frank Bruno Gonçalves Silva, acusado de matar a adolescente Sara Caroline Borges , de 15 anos. A jovem estava grávida de sete meses e foi assassinada em novembro de 2020, no Rodoanel, zona Sudeste de Teresina. A decisão teve como relator o desembargador Erivan Lopes.



Foto: Arquivo Pessoal

Os desembargadores decidiram, por unanimidade, manter a prisão do acusado dos crimes e justificaram a manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, haja vista que Frank Bruno é acusado de homicídio qualificado, praticado de forma premeditada e brutal, contra vítima grávida com quem manteve relacionamento amoroso, tendo ainda arrancado o feto da barriga da vítima.

De acordo com os autos, Sara Caroline foi morta pelo suposto pai da criança, que não aceitava a gravidez. Ele teria levado a jovem até o Rodoanel e esfaqueado a vítima. Em seguida, removeu o bebê do seu ventre e enterrou o corpo da criança.

Gerson da Conceição Sousa, amigo de Frank Bruno, chegou a ser preso e acusado de ter participado do crime. Contudo, foi impronunciado pela juíza Maria Zilnar Coutinho Leal, da 2ª Vara do Tribunal Popular do Júri, e teve a prisão preventiva revogada. Já Frank Bruno foi pronunciado e deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, aborto provocado por terceiro e ocultação de cadáver.

