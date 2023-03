Kairon do Grau: polícia prende mais cinco envolvidos em organização criminosa

Dando continuidade a operação “Kairon do Grau”, a Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prendeu, nesta terça-feira (21), mais cinco pessoas e deu cumprimento a seis mandados de busca e apreensão.



Na operação foram presos os irmãos W.F.B.S (17 anos) e W.I.B.S (21 anos), sendo que este faz uso de tornozeleira e responde processo criminal acusado de participar de um arrastão, em março de 2021, dentro do supermercado Extra Hiper, localizado na avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina. Os irmãos foram presos no mesmo condomínio onde “Kairon do Grau” foi preso, localizado na Av. Poty Velho, zona norte da capital



(Fotos: Divulgação/SSPI-PI)

Também foram presos, J.S.M. e M.E.P.O, ambos com passagens pelo crime de roubo. Uma quinta pessoa, de iniciais G.R.G.L (20 anos), também foi presa.



Durante os mandados de busca e apreensões foram encontradas munições e armas de fogo.



Kairon Cristiano de Macedo Pedrosa, vulgo “Kairon do Grau”, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Kairon é acusado de vários crimes, foi preso no último final de semana em Teresina, pelo Draco.



Cim informações de SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no