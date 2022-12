Lanchonete teve sua fiação roubada por seis vezes em 2022; lojistas pedem segurança

Prejuízo atrás de prejuízo. É assim que o empresário Francisco José Eleotério define sua situação diante da onda de insegurança que assola os estabelecimentos comerciais do Centro de Teresina, sobretudo nesta época de fim de ano. Ele conta que, somente em 2022, sua lanchonete localizada na Rua Rui Barbosa já foi alvo de criminosos por pelo menos seis vezes. Em todas as ocasiões, eles levaram a fiação elétrica externa do estabelecimento, o que causou danos em equipamentos e perdas de produtos.





Foto: Assis Fernandes/O Dia

Em um dos roubos, a fiação não foi o único item subtraído. “Levaram um ar-condicionado de 60 mil BTU’s e já tentaram entrar pelos fundos várias vezes. Não tenho nem ideia de quanto foi o prejuízo com todos os roubos, mas só com essa máquina que levaram, eu perdi uns R$ 7 mil. O ar-condicionado estava em cima da laje, vieram seis pessoas, arrancaram ele e levaram. No dia seguinte eu vi nas câmeras eles fugindo e me deixando no prejuízo”, explica Francisco.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

No caso do roubo dos fios elétricos, ele conta que houve danos em equipamentos dentro de sua lanchonete como freezers e geladeiras devido à interrupção abrupta do fornecimento de energia. O armazenamento de produtos usados na produção dos lanches e dos almoços ficou prejudicado e, consequentemente, foram dias de vendas perdidas em razão da dificuldade de produzir aquilo que o estabelecimento comercializa.

Francisco reclama do policiamento. Diz que por mais que hajam viaturas passando pelas ruas, elas são insuficientes para dar conta da criminalidade. E como os furtos de fios elétricos acontecem em geral durante à noite, nem policiamento ele diz ter nas ruas. “Eu nunca procurei a polícia quando a gente vai atrás não resolvem ou se resolvem, daqui a pouco está todo mundo solto de novo. Aqui tem loja que já teve prejuízo de mais de R$ 100 mil e não tinha uma viatura rodando por perto ao menos para intimidar esses ladrões”, desabafa o comerciante.



Francisco Eleotério fala sobre os prejuízos em seu estabelecimento - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Francisco Eleotério não é o único a contabilizar prejuízos em razão da ação de criminosos no Centro de Teresina. A vendedora Francisca Almeida trabalha em uma loja de confecção há três anos e diz que o curto tempo que tem de serviço no local já foi suficiente para presenciar várias tentativas de roubo. Elas ocorrem em geral à noite ou durante a madrugada quando o estabelecimento está vazio e o movimento as ruas do Centro é praticamente nulo.

“Tentaram entrar aqui e não foi só uma ou duas vezes, não. Foram várias vezes. Já tentaram invadir pelo teto, arrancando os fios de luz, já levaram até roupa dos manequins. Dinheiro só não levaram porque o caixa fecha no fim do dia”, relata Francisca.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Só roubam fios porque tem quem compre”, diz PM

Procurada pela reportagem do Portalodia.com a respeito das denúncias dos comerciantes, o subcomandante do 1º BPM, major Talles, explicou que o roubo de fios elétricos é apenas uma ponta de um esquema criminoso formado por receptadores e revendedores. Isso porque o material metálico que compõe a liga dessas fiações, o cobre, tem certo valor comercial e se torna facilmente vendável no mercado clandestino.

“A Polícia Judiciária, que recebe de nós as ocorrências, investiga e consegue descobrir quem é que está recebendo esse material, quem são as figurinhas carimbadas que fazem esse tipo de furto. Porque isso geralmente acontece de madrugada e porque alguém está comprando. É algo que não acaba assim. Vemos reiteradamente esse tipo de crime. A polícia ostensiva, que somos nós, quando prendemos esses elementos, levamos tanto o material furtado quanto o perpetrador e um possível representante do local lesado para fazer o flagrante e começar a investigação que o caso requer”, explicou o subcomandante Talles.



O subcomandante do 1º BPM explica o que leva criminosos a roubarem fios elétricos - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Questionado sobre o policiamento no Centro da Capital, ele explica que neste fim de ano houve incremento na quantidade de viaturas circulando pelas ruas além do policiamento com motocicletas e bicicletas em determinadas áreas.

Ao todo, a Polícia Militar disponibiliza para a região do centro comercial de Teresina quatro viaturas acompanhadas de quatro motos, incremento policiais do Quartel do Comando Geral através do ciclopatrulhamento (com bicicletas) com dois a três policiais distribuídos em pontos estratégicos, o apoio de guarnições especializadas de viaturas do RONE e do BOPE, do BPRE (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) e BPTRANS (Batalhão de Policiamento de Trânsito).

“Neste final de ano temos ainda o incremento com o Comando de Policiamento Aéreo, o helicóptero dando apoio às guarnições em terra”, finaliza o major Talles.

