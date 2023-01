Líder de facção criminosa é preso pela Polícia Federal em Teresina

Um homem de 31 anos, apontado como líder de uma organização criminosa com atuação no Acre, foi alvo do cumprimento de três mandados de prisão preventiva na última sexta-feira (6), em Teresina. As decisões expedidas pelo Tribunal de Justiça do Acre foram cumpridos pela Polícia Federal.

A PF explicou que o homem foi preso no dia 29 de dezembro do ano passado com uso de documentos falsos em Teresina. Sem saber a identidade real do indivíduo, a PF precisou utilizar as digitais do suspeito e cruzar com o banco de dados federal para descobrir de quem se tratava o preso.

“Diante da suspeita da real identidade, o Grupo de Identificação da PF elaborou laudo técnico baseado nas impressões digitais e pesquisas nos bancos de dados estaduais e federais, no qual descobriu-se a verdadeira qualificação do indivíduo, natural de Rio Branco/AC, bem como que possuía três mandados de prisão em aberto”, disse a PF.

O homem está custodiado no presídio estadual em Altos/PI e à disposição da Justiça Estadual do Acre, onde responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação, posse irregular de arma de fogo e de integrar organização criminosa.

