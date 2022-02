Lindomar Castilho troca comando de cinco Batalhões da Polícia Militar

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Lindomar Castilho, trocou o comando de cinco Batalhões da PMPI de Teresina nesta quinta-feira (03). A solenidade de passagem de comando ocorreu no Salão Nobre do Comando-geral. As mudanças ocorreram nos comandos do 1°, 5º, 6º e 9º Batalhões e ainda no Batalhão de Policiamento Rondas Ostensiva de Natureza Especial (BPRONE).

No 1º BPM, o Major Marcelo Barros substitui o Tenente-coronel Lacerda que, por sua vez, assumiu o 9º BPM no lugar Tenente-coronel Jozinaldo. Para o comando do 6º BPM, que atua na Sul da capital, foi designado Major Valter, que substitui Tenente-coronel Gilson.

Foto: Divulgação / PMPI

No 5º BPM, o Major Marcos substitui o Tenente-coronel Cleber Bezerra; enquanto no BPRONE assumi Tenente-coronel Cleber Bezerra em substituição ao Tenente-coronel Newmarcos.

“Quero aproveitar para agradecer a todos os comandantes que estão saindo das funções. Sei que 2021 foi um ano muito difícil, e eles estiveram conosco, alinhados, por isso agradeço o empenho de cada um deles. E desejo boa sorte aos comandantes que estão assumindo essas unidades operacionais em 2022”, declarou o comandante-geral da PMPI, coronel Lindomar, enfatizando que a meta para este ano é trabalhar em busca de mais resultados positivos.

Com informações da PMPI