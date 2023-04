Lojas do Shopping da Cidade são interditadas por venda de celulares roubados

As polícias Civil, Militar e Federal interditaram lojas do Shopping da Cidade, na manhã desta quarta-feira (19), que comercializavam aparelhos celulares com restrições de roubo e furto, e pelo crime de descaminho. As ações fazem parte da Operação Interditados II e ocorreram no Centro de Teresina.

(Foto: Divulgação/SSP-PI)

O Inquérito Policial teve início após o crime de roubo registrado pela 7ª Delegacia de Polícia, fato praticado no dia 01 de fevereiro de 2023, resultando na subtração de 143 aparelhos celulares.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nos estabelecimentos comerciais, endereços residenciais dos alvos, tendo em vista a possibilidade da localização de eletrônicos com restrição, assim como documentos, anotações, comprovantes, dentre outros, que possam estar relacionados com a prática criminosa dos alvos ou envolvidos.



Participam da Operação a Superintendência de Operações Integradas (Sol), Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal.







(Fotos: Divulgação/SSP-PI)



