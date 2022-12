Luz na Infância: polícia deflagra operação contra pornografia infantil no Piauí

Foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (06) a Operação Luz na Infância para combater crime de pornografia infantil. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e está sendo executada pelas Polícias Civis de 17 estados brasileiros e do Distrito Federal. Aqui no Piauí, estão sendo cumpridos dois mandados judiciais. Em todo o país são 135 ordens judiciais de busca e apreensão.



Além do Brasil, outros países como Argentina, Estados Unidos, Panamá e Equador também deflagraram operações no sentido de identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Em Teresina, uma pessoa foi presa pelo crime. A ação aqui acontece sob coordenação da Delegacia de Repressão a Crimes Virtuais.



Foto: Agência Brasil

Esta não é a primeira vez que a Operação Luz na Infância é deflagrada no Piauí. O Estado participou de pelo menos nove fases anteriores da ação. A primeira foi realizada em outubro de 2017, quando foram cumpridos 157 mandados em todo o Brasil com 108 pessoas presas. A segunda fase se deu em maio de 2018, quando foram cumpridos 579 mandados e presas 251 pessoas.

A Operação Luz na Infância 3 ocorreu em novembro de 2018 quando as polícias civis dos estados brasileiros cumpriram 110 mandados de busca e apreensão e prenderam 46 pessoas. A fase 4 da ação aconteceu em março de 2019, ocasião em foram executados 266 mandados de busca e apreensão e presas 141 pessoas.

As demais fases da Operação Luz na Infância ocorreram em setembro de 2019 (105 mandados e 51 pessoas presas), fevereiro de 2020 (112 mandados e 43 pessoas presas), novembro de 2020 (189 mandados e 74 pessoas presas), junho de 2021 (189 mandados e 73 pessoas presas) e em junho de 2022 (163 mandados e 73 pessoas presas).





Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública