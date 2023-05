Padrasto acusado de torturar criança de 3 anos se entrega à polícia; mãe já foi presa

Adriano Bispo Lima, acusado de torturar sua enteada de apenas três anos na cidade de Simplício Mendes, se entregou à polícia na tarde desta quarta-feira (3). A mãe da vitima, que também foi indiciada por crime de tortura e tortura de omissão, foi presa na manhã de hoje. O caso de violência veio à tona após repercutir nas redes sociais o vídeo da criança sendo agredida.

De acordo com o delegado José Wellington, responsável pela investigação do caso, o indivíduo se entregou após dois dias foragido. O acusado irá passar por audiência de custódia e, posteriormente, será encaminhado ao sistema penitenciário.



O delegado explica que o casal já havia sido alvo de um procedimento policial por maus-tratos no ano passado e as torturas teriam ficado ainda mais graves há cerca de quatro meses, quando o homem passou a conviver com a família na mesma casa. Ao O DIA, o delegado informou ainda que Adriano Lima Bispo teria utilizado uma arma para ameaçar as crianças em outras ocasiões.

A mãe da criança, além de também praticar a tortura, era omissa em relação às agressões que sua filha sofria. Ela foi detida após ordem judicial e deve cumprir uma pena na Penitenciária de Picos. “A mãe foi indiciada e responderá pelo crime de tortura com penalidade de dois a oito anos. O crime de tortura possui algumas modalidades. Uma delas é a tortura omissão, que é aquela em que a pessoa deve agir para impedir a tortura. Esse crime é punido em até quatro anos”, explica o delegado.







Nathalia Amaral

