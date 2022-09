Mãe procura corpo de jovem sequestrado por membros de facção em Teresina

A mãe de Kauan Alves dos Santos, jovem de 18 anos que está desaparecido desde a última segunda-feira (12), procurou a polícia nesta quinta (12), após receber mensagens informando que seu filho estaria morto e enterrado na região do residencial Dandara dos Cocais, localizado na zona Norte de Teresina.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

Segundo a mãe da vítima, que não quis ser identificada, o jovem morava com o pai em José de Freitas e veio à Teresina visitar parentes. Ao sair de casa, no residencial Edgar Gayoso, ainda na segunda-feira, ele foi levado pelos membros de uma facção criminosa até um campo de futebol, nas proximidades do Dandara dos Cocais, e lá foi agredido pelos criminosos.

Entretanto, como havia algumas pessoas no local, o jovem não foi morto naquele momento. Os criminosos o mandaram para casa sob ameaça de morte caso ele dissesse algo e ficaram com a sua moto. Ainda no mesmo dia, Kauan foi obrigado a encontrá-los novamente e, desde então, segue desaparecido.

A mãe de Kauan explica que, desde o seu desaparecimento, ela procura por seu filho. "O que eu mais quero é encontrar meu filho e enterrar ele com dignidade”, disse.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

