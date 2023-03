Mais de 1.500 policiais militares devem ser nomeados ainda este ano no Piauí

A fim de reforçar o combate a criminalidade no estado do Piauí, ainda este ano cerca de 1.700 policiais militares devem ser nomeados pelo governador Rafael Fonteles. A informação foi confirmada pelo superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Matheus Zanatta, em entrevista a O DIA TV nesta terça-feira (28).

“Será reforçado o número de viaturas para a polícia civil e militar. e somente esse ano, nosso governador autorizou e deve nomear 1.700 policiais militares que estarão espalhados em todo Piauí para reforçar esse trabalho ostensivo da Segurança Pública”, afirmou o delegado Zanatta.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com o superintendente, a segurança do Piauí vem buscando combater as facções criminosas e para isso estão sendo reforçadas as operações policiais em todo o estado. Somente no mês de março, foram realizados 39 mandados de prisão, 73 mandados de busca e apreensão, 16 prisões em flagrante e oito armas de fogo apreendidas.

Em balanço policial durante a entrevista, o delegado reforçou as operações que já ocorreram este ano, como a Operação Cessna, que se deu em virtude do roubo de uma aeronave que ocorreu em Teresina organizado por uma organização criminosa internacional. “A operação se deu em quatro estados, onde foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão. Estamos trabalhando com a polícia militar para reprimir esse tipo de organização criminosa e estamos planejando várias operações para prender esses faccionados”, disse Zanatta.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Outra operação citada pelo delegado é a Operação Interditados, que teve como objetivo combater o roubo e receptação de aparelhos eletrônicos. “Um dos problemas que enfrentamos aqui em Teresina é o roubo de celulares e por isso em fevereiro deste ano deflagramos a operação e vendemos as atividades dos locais que vendiam aparelhos eletrônicos roubados. Já concluímos o inquérito com relação às lojas e os proprietários foram indicados por receptação qualificada. Arbitramos uma fiança de R$ 52 mil para cada proprietário das lojas”, acrescentou o superintendente.

Ainda de acordo com Zanatta, será criada uma nova sede do DRACO (Departamento de Repressão Às Ações Criminosas Organizadas) que contará com novos delegados e investigadores. Além disso, a secretaria de segurança pública também vem buscando modernizar suas ações por meio de mais tecnologia. Para isso, uma das primeiras medidas é a implantação do rádio digital, que deve ocorrer em 150 dias. Os rádios comunicadores geram maior facilidade e mobilidade para as ações policiais.



O DIA TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no