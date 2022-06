Mais de 20 celulares roubados são recuperados e devolvidos aos donos em Teresina

Após investigações, a Polícia Civil do Piauí conseguiu recuperar dezenas de celulares roubados e devolvê-los aos seus respectivos proprietários. A entrega dos aparelhos ocorreu nesta quarta-feira (08), no 7º Distrito Policial, localizado no bairro Parque Alvorada, zona Norte de Teresina.



(Fotos: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)

O titular do DP, Menandro Pedro, os mais de 20 aparelhos celulares foram roubados ou furtados de diversas vítimas.



“Aparelhos, muitas vezes, caríssimos, e hoje é uma satisfação muito grande estar restituindo esses celulares a essas vítimas. Ligamos para todos eles, para que viessem ao 7º DP reaver seus aparelhos de volta”, disse.



É importante lembrar que, caso o cidadão tenha seu celular furtado ou roubado, deve-se buscar o distrito policial da região e registrar o boletim de ocorrência.



