Menor é morto enquanto negociava moto roubada no Loteamento Cajuí em Teresina

Um menor de idade de apenas 11 anos, com as iniciais P. B. A. C., morreu nesta segunda (31) após ser baleado na Rua Jornalista Costa Ribeiro, no Loteamento Cajuí, na Vila Nova Conquista. De acordo com informações da PM, a própria mãe da criança chamou a policia. O menor teria saído de casa na companhia de um outro indivíduo, conhecido como "Pouquinho", e teriam ido negociar uma motocicleta roubada com um dos integrantes de uma empresa de rastreamento da região.

(Foto: Arquivo / O DIA)

Após sair de casa, ouviu-se a notícia de que várias pessoas teriam ouvidos disparos de arma de fogo. A guarnição da Polícia Militar intensificou uma busca em uma região de mata, onde foi localizado o corpo do menor. Constatou-se que a vítima fatal foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax.

No local do crime, foi encontrado o aparelho celular do parceiro e um par de chinelos. A motocicleta não se encontrava no local. Foram acionados q Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o IML e a Perícia Criminal para os procedimentos cabíveis. Após os trabalhos da Perícia, o corpo do menor foi levado para o IML.

