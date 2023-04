Menores iniciam princípio de motim no CEM em Teresina; é a segunda vez em menos de 2 meses

Um princípio de motim ocorreu durante a noite desta quinta-feira (20) no Centro Educacional Masculino, o CEM, em Teresina. De acordo com informações da Polícia Militar, oito menores estão envolvidos. A causa do princípio de motim teria sido um desentendimento entre grupos rivais dentro do local.

A Tropa de Choque do 9º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e controlou a ação. O CEM é administrado pela Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania (SASC). Não houveram casos de fuga, nem feridos durante a ação. Esta é a segunda vez em menos de dois meses que menores tentam motim no Centro Educacional.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

No início de março deste ano, um motim foi registrado no Centro Educacional Masculino (CEM). Ao todo, 11 adolescentes se envolveram no caso e foram transferidos para outras unidades para que novos conflitos mais graves ocorressem.

(Foto: Ascom / OAB-PI)

A situação foi provocada por quatro jovens entre 18 e 19 anos, que arregimentaram sete menores para o motim. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos emitiu nota de esclarecimento que classificou o motim como “evento de indisciplina” dos 11 internos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no