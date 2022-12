Metalúrgico morre ao cair de telhado na zona Sul de Teresina

Um metalúrgico identificado como Vanderson Guilhermino de Carvalho, de 29 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (14/12) ao cair do telhado de uma empresa localizada no Distrito Industrial, na zona Sul de Teresina. A vítima residia em Timon e teve morte ainda no local.

Segundo o sogro da vítima, ele estaria realizando reparos no telhado do estabelecimento. No encerramento do expediente, Vanderson percebeu que havia deixado uma ferramenta do telhado e retornou para buscar, quando caiu e veio a óbito.

“Ele estava no telhado e tinha esquecido um material lá em cima. Aí ele retornou, foi colocar uma escada que não era adequada. É casado, tem um casal de filhos. Mora no Parque Alvorada, em Timon. Creio que seja uma fatalidade, não creio que seja um crime, disse o sogro Edelson Barbosa Silva.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas encontro o homem já sem vida. A perícia da Polícia Civil iniciou a investigação e classificou a morte como um acidente de trabalho.

