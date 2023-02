Ministério Público oferece denúncia contra acusado de estuprar e matar Janaína Bezerra

O Ministério Público do Piauí ofereceu denúncia à Justiça contra Thiago Mayson da Silva Barbosa, 28 anos, acusado de estuprar e assassinar a estudante de Jornalismo, Janaína da Silva Bezerra, na UFPI. O crime aconteceu no último dia 28 de janeiro em uma sala do campus da universidade em Teresina. Na denúncia, o MP pede que a justiça condene Thiago com a pena máxima para os crimes cometidos e que podem chegar a até 80 anos de reclusão.



A peça apresentada à Justiça foi assinada pelo promotor Benigno Filho, titular da 13ª Promotoria de Justiça de Teresina. Nela, ele pede a condenação de Thiago Mayson pelos crimes de homicídio com duas qualificadoras: o feminicídio e o emprego de meio cruel; vilipêndio de cadáver por manter relação sexual com a vítima já sem vida; estupro de vulnerável e fraude processual.



Thiago Mayson é acusado de matar a estudante Janaína Bezerra - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vale lembrar que o processo judicial sobre a morte de Janaína Bezerra corre em segredo de justiça como é praxe nos casos de crimes contra a honra e crimes sexuais. No entanto, o representante do Ministério Público lembra que, mesmo com essa imposição, a sociedade precisa de uma resposta a contento para o que chamou de “monstruosidades” praticadas contra a estudante.

Benigno diz que essa resposta virá dos representantes da sociedade civil que comporão o júri popular em caso de prosseguimento da denúncia e de julgamento de Thiago Mayson. “Faz pena como um monstro fez aquilo com a garota. Ele chegou ao absurdo de filmar a garota naquele estado. Então eu espero que quem vai condenar, que são cinco pessoas escolhidas em nome da sociedade, tenha isso em mente. Espero que quem vai acolher essa tese, tenha isso em mente: que se trata de um monstro”, finaliza o promotor.



A denúncia foi oferecida pelo promotor Benigno Filho - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Uma vez feita a denúncia pelo Ministério Público, cabe agora à Justiça se pronunciar no sentido de acolher ou não a peça e dar prosseguimento ao processo.

