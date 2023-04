Modelo é preso com drogas avaliadas em R$ 8 mil em Teresina

Um modelo identificado como Yuri Portela, 27 anos, foi preso nesta quarta-feira (26) pelo crime de tráfico de drogas. Na residência do suspeito, foram encontradas drogas avaliadas em mais de R$ 8 mil na cidade de Teresina.

De acordo com o delegado de Polícia Civil Jarbas Lima, a prisão aconteceu em decorrência de uma prisão anterior por tráfico de drogas que foi aprofundada pela polícia e levou ao modelo. Com um mandado de busca e apreensão do Poder Judiciário, os agentes realizam diligências e confirmaram as suspeitas.

Foto: Reprodução

“Nas investigações, nós representamos pelo mandado de busca e apreensão e no momento do mandando, percebemos que ele estava fazendo uma venda naquele instante. De pronto, abordamos o veículo, e lá estavam dois usuários de entorpecentes e o traficante. Diante disso, demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência, lá encontramos mais entorpecentes”, explicou o delegado.

Foto: Divulgação / PC

Com o modelo Yuri Portela, quantidades de haxixe, MDMA, ecstasy, esteroide anabolizante e Skank. Os usuários foram encaminhados para prestar depoimento e o suspeito será encaminhado ao sistema penitenciário.

