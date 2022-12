Motociclista morre após bater em vaca na cidade de Amarante

Um homem de 53 anos morreu após bater em uma vaca na BR-343, na cidade de Amarante, localizada a 162 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 20h30 deste sábado (24), véspera de Natal.

Imagem ilustrativa. Foto: Arquivo O Dia

Ainda de acordo com a PRF, a suspeita é de que a vítima transitava pelo acostamento da rodovia quando, possivelmente, atropelou uma vaca que estava na pista. Com o impacto da colisão, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu da moto, morrendo em seguida.

Equipes da PRF estiveram no local colhendo mais informações acerca do acidente, mas nenhum animal foi encontrado no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou o óbito da vítima ainda no local do acidente.

