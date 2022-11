Motorista da Prefeitura de Pau D'arco morre em acidente grave na BR-343

Um motorista da Prefeitura de Pau D'arco do Piauí morreu na madrugada desta quinta-feira (10) em um acidente grave na BR-343, na cidade de Altos. A vítima ainda não foi identificada.

Foto: Reprodução

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo conduzido pelo motorista, um Renault Kwid, invadiu a contramão e foi atingido por um caminhão. O carro foi atingido transversalmente e saiu da pista.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU chegaram ser acionados para retirar a vítima das ferragens, mas o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do acidente. Já o condutor do caminhão, um homem de 45 anos, saiu ileso.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no