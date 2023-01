Motorista dorme ao volante e morre após caminhão capotar em Passagem Franca

Um motorista de 50 anos, não identificado, morreu após o caminhão que conduzia capotar na BR-316, no município de Passagem Franca, a 223 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 04h30 da madrugada deste domingo (29).

Foto: Reprodução

De acordo com a PRF, o caminhão seguia no sentido de Valença a Passagem Franca quando saiu da pista e capotou após sair da via. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante e perdido o controle do veículo.

Devido à gravidade do acidente, o motorista morreu no local. A PRF foi acionada e atendeu a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML.





