Motorista é sequestrado, colocado em porta-malas e resgatado em Teresina

Um motorista de aplicativo identificado como Adriel Costa Santos foi sequestrado na noite dessa segunda-feira (20) por uma quadrilha e colocado dentro do porta-malas do próprio carro. Na fuga, os criminosos se deparam com uma equipe da Polícia Militar que realizada a segurança do bloco Vaca Atolada, na zona Norte de Teresina.

De acordo com informações do 9º Batalhão da Polícia Miliar, o motorista foi sequestrado por um grupo de pelo menos quatro criminosos no município de Timon. Adriel Costa foi colocado no porta-malas do veículo e os criminosos assumiram a direção do carro.

Nas proximidades do Iate Clube de Teresina, onde acontecia o Vaca Atolada, equipes da PMPI desconfiaram da atitude do carro modelo Gol. Os elementos empreenderam fuga ao observar a movimentação policial. As guarnições, porém, fizeram o acompanhamento tático e conseguiram parar os criminosos.

Na averiguação, os policiais encontraram o homem no porta-malas, que afirmou se tratar de um sequestro. No carro estavam dois suspeitos, que foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos legais.

