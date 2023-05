Motorista perde controle, caminhão tomba e deixa quatro feridos na BR 343, em Teresina

Um tombamento de um caminhão nesta segunda-feira (1º) deixou quatro pessoas feridas na BR 343, nas proximidades do Alphaville, na saída de Teresina em direção ao Norte do Piauí. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram mobilizados para o resgate.

O Portal O Dia apurou que o caminhão seguia no sentido Altos/Teresina no momento que o motorista avistou uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e tentou colocar o cinto de segurança. Na manobra, ele acabou perdendo o controle. Além do condutor, outras três pessoas que estavam na cabine do veículo ficaram feridas.

Foto: Reprodução / redes sociais

O motorista saiu com pequenos ferimentos. Um outra vítima sofreu escoriações em uma das pernas, enquanto dois passageiros ficaram preso às ferragens e tiveram de aguardar a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Durante os atendimentos, a rodovia federal apresentou lentidão no trecho, mas o trânsito já fluí normalmente na tarde desta segunda.

Foto: Reprodução / redes sociais



