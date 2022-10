Mulher é encontrada morta com sinais de violência na Avenida Maranhão, em Teresina

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta próximo ao Iate Clube de Teresina, na Avenida Maranhão, bairro Matinha, zona Norte da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, a viatura foi acionada no início da manhã deste domingo (09).

(Foto: Reprodução/Google Maps)

Chegando ao local, foi constatado que a mulher estava sem vida e com sinais de violência. Não foi localizado nenhum documento com a vítima, mas de acordo com populares, a mulher vivia em situação de rua.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e a perícia criminal também foi chamada. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).



