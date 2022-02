Mulher é presa com 500 comprimidos de Ecstasy na zona Leste; droga chegou pelos correios

Uma mulher foi presa com 500 comprimidos de Ecstasy, na zona Leste de Teresina. A prisão foi feita pela Polícia Federal, nesta terça-feira (09), e ocorreu em flagrante, enquanto a mulher, que não teve o nome divulgado, recebia a encomenda.



(Fotos: Divulgação/Polícia Federal)

O que chama atenção é que a droga foi entregue via postal. A mulher já havia sido presa anteriormente no Estado do Tocantins por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Federal, a droga tinha como remetente uma pessoa residente em Curitiba, no Paraná, e já estava sendo monitorada pela Polícia Federal, através de informações dos correios.

A presa foi indiciada pelo crime de Tráfico de Drogas, tipificado no Artigo 33, “caput”, c/c art. 40, V da Lei 11.343/06 e, caso condenada, poderá responder a uma pena que varia de cinco a 15 anos de reclusão e multa.



Com informações da Polícia Federal