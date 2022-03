Neto de traficante é apreendido com pistola de colecionador que foi usada na 2ª Guerra

A Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, junto com o Serviço de Inteligência, apreendeu, na manhã desta quarta-feira (16), um adolescente, de iniciais J.E.A.A. de 17 anos, em posse de duas armas. A apreensão aconteceu no bairro Mário Covas, zona Sul de Teresina.



Com o menor foram apreendidas uma submetralhadora e uma Pistola 9mm, armamento utilizado usado na 2ª Guerra Mundial pelo Exército Alemão. Major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa conta que a polícia chegou até o adolescente através do serviço de inteligência.



(Fotos: Divulgação/SSP-PI)

“Tivemos a informação de que em uma casa, na zona Sul de Teresina, estava servindo de boca de fumo e de ponto de apoio logístico para uma facção guardar seu armamento. Conseguimos fazer a apreensão do menor de idade e o que chama atenção é essa arma 9mm utilizada na Segunda Guerra. Esse indivíduo é neto de um dos maiores traficantes aqui da zona Sul de Teresina”, conta.

Além disso, a polícia ainda apreendeu porções de maconha e duas balanças de precisão. Somente este ano, de 1º de janeiro de 2022 a 16 de março, foram tiradas de circulação 34 armas de fogo, entre pistolas, revólveres e submetralhadoras.

A arma apreendida na operação é considerada um item raro de colecionador e está avaliada em mais de R$25 mil. A Polícia irá investigar a participação destas armas em alguns crimes na região



