Novo golpe do WhatsApp usa link para roubar dados da vítima e clonar celular; entenda

A Polícia Civil do Piauí alerta a população para um novo golpe no WhatsApp. Como forma de roubar os dados pessoais e bancários das vítimas, os criminosos enviam pelo aplicativo uma mensagem acompanhada de um link, informando que a vítima supostamente fez uma transação bancária.



Através desse link, a pessoa má intencionada se apresenta como se fizesse parte da equipe de um banco, finge dar a opção para que a vítima confirme se foi ela ou não quem fez essa transação. Ao clicar no link, automaticamente os dados pessoais podem ser roubados e o aparelho celular é clonado, fazendo com que o criminoso passe a ter controle total do que é acessado.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Além de aplicativos de mensagens, esses criminosos também utilizam as redes sociais e qualquer outro meio eletrônico para aplicar esses golpes. O Delegado Odilo Sena, do 6º Distrito Policial, alerta que é preciso agir com cautela e até desconfiança quando se trata de receber mensagens repentinas relacionadas a transições bancárias.



Delegado Odilo Sena, do 6º Distrito Policial, alerta que é preciso agir com cautela (Foto: Arquivo/ODIA)



“Interagir com quem não conhecemos sempre é arriscado. A população deve buscar informação antes de se precipitar clicando num link desconhecido ou respondendo uma mensagem. Meu banco realmente faz esse tipo de abordagem? É comum que um desconhecido peça a senha de algo tão pessoal? Cautela, desconfiança e a busca por informação são medidas necessárias. Com as redes sociais e o avanço da tecnologia, estamos cada vez mais expostos. É preciso redobrar os cuidados”, frisou o Delegado.



Quem tiver sido vítima desse golpe, deve procurar imediatamente seu banco e relatar o ocorrido. Em seguida, pode procurar o distrito policial mais próximo de sua região para que os procedimentos cabíveis sejam tomados e encaminhados aos órgãos competentes.



Com informações da SSP-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no